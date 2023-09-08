Французский генштаб прокомментировал вывод войск из Нигера

БАКУ /Trend/ - Генштаб Франции сообщил о нескольких вариантах вывода войск из Нигера, передает Trend.

"Контакты с армией Нигера касаются оперативных и технических аспектов... Мы рассматриваем несколько вариантов вывода наших войск из Нигера", - заявили в генштабе.

Кроме того, во французском военном министерстве отмечают, что никаких партнерских отношений с Нигером в области борьбы с терроризмом более не существует.

Отметим, что ранее администрация США приняла решение из предосторожности передислоцировать часть своих сил в Нигере.