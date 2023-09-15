БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) расширил санкции против Ирана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Совет ЕС, Совет принял десятый пакет ограничительных мер в отношении четырех физических и шести юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране.

В сегодняшний список вошли заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Центральном штабе безопасности Имама Али, а также командиры полиции провинций Мазандаран и Фарс.

Совет ЕС также ввел санкции в отношении тюрьмы Качуи и ее начальника. В санкционный список попали тюрьмы Санандадж, Захедан и Исфахан, информационное агентство «Tasnim News».