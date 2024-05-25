В Иране взорвался газопровод: есть погибшие

БАКУ /Trend/ - 2 человека погибли и 2 получили ранения в результате взрыва газопровода в городе Абданан провинции Илам на западе Ирана.

Как сообщает Trend, об этом сказал губернатор Абданана Мохаммед Рахмани.

По его словам, взрыв произошел из-за несоблюдения правил безопасности при проведении земляных работ одной из частных компаний.

"В результате инцидента двое рабочих погибли, один пострадал. Также взрывом был поврежден и разрушился жилой дом, пострадал 1 человек", - сказал Рахмани..

Отметим, что в феврале в иранских провинциях Фарс и Чахар-Махал и Бахтияри был взорван магистральный газопровод. В некоторых районах возникли перебои в подаче газа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!