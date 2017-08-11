Посольство РФ запросило у Турции информацию о заболеваниях россиян

Посольство РФ в Анкаре находится в контакте с минздравом Турции, добиваясь от турецких властей исчерпывающей информации по текущей ситуации с заболеваниями и жалобами российских туристов, заявила РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

Как сообщил ранее в пятницу источник в Роспотребнадзоре, ведомство признало небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции, решение согласовано с МИД. Документ был направлен в Ростуризм, который в свою очередь призвал россиян учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья туристов при принятии решения о поездке в Турцию.

Ряд СМИ ранее сообщали, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки отдыхающих якобы были вынуждены досрочно прервать свой отпуск. Минздрав Турции опровергал сообщения об эпидемии в стране этого вируса и назвал их спекулятивными.

"Обращаем внимание на то, что позиция Ростуризма и Роспотребнадзора основана на объективной обеспокоенности эпидситуацией, положением наших граждан, особенно детей, которые наиболее подвержены заболеванию, связанному с энтеровирусной инфекцией. Находимся в контакте с турецкими властями, в том числе с минздравом. Учитываем поступающие данные о предпринимаемых мерах по оказанию медицинской помощи нашим туристам. Настойчиво добиваемся исчерпывающей информации по текущей ситуации с заболеваниями и жалобами российских туристов", — сказала Касимова.

Она отметила, что, как следует из заявления Ростуризма, срочной эвакуации российских граждан не требуется.