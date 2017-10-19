Путин назначил Абдулатипова спецпредставителем по каспийскому диалогу

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова своим спецпредставителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия, передает в четверг РИА Новости со ссылкой на документ, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона", - говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, назначив временно исполняющим обязанности руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.