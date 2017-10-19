Путин назначил Абдулатипова спецпредставителем по каспийскому диалогу

19 октября 2017 20:20 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова своим спецпредставителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия, передает в четверг РИА Новости со ссылкой на документ, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона", - говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, назначив временно исполняющим обязанности руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Проблемы между РФ и США можно решить путем совместной работы - Путин
В мире 21:57
Россия осуждает ядерные испытания в КНДР и выполняет все решения СБ ООН - Путин
Россия 19:54
Путин призвал бороться с терроризмом без двойных стандартов
Россия 14 октября 21:53
Путин и Назарбаев договорились превратить Казахстан в космическую державу
Казахстан 12 октября 18:52
Путин: страны СНГ продолжат обмен информацией для борьбы с терроризмом
В мире 11 октября 20:57
Главы РФ и Туркменистана обсудили актуальные вопросы партнерства двух стран
Туркменистан 11 октября 17:46
Король Саудовской Аравии прибыл в Россию с государственным визитом
В мире 4 октября 20:34
Мадуро назвал Путина "лидером нового мира"
Россия 4 октября 12:45
Путин потрясен жестокостью преступления, унесшего десятки мирных жизней в США
В мире 2 октября 21:14
Путин вручил президенту Туркменистана орден Александра Невского
Туркменистан 2 октября 19:35
Владимир Путин второго октября посетит Туркменистан
Туркменистан 29 сентября 13:50
Турция готова ускорить реализацию проектов "Аккую" и "Турецкий поток"
Турция 28 сентября 23:56
Путин и Эрдоган поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии
Турция 28 сентября 23:48
Путин и Эрдоган открыли российско-турецкие переговоры
Турция 28 сентября 20:35
Президент России прибыл в Анкару
В мире 28 сентября 19:54
Владимир Путин: Российско-азербайджанский форум играет важную роль в стратегическом партнерстве двух стран
Политика 28 сентября 17:43
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии
Россия 28 сентября 01:19
Президент России освободил от должности главу Россотрудничества и второго за неделю губернатора
Россия 26 сентября 18:59