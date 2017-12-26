Самолет приземлился в Волгограде из-за курильщика

Четвертый менее чем за три недели самолет авиакомпании "Победа" внепланово приземлился в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.



"Самолет рейсом "Владикавказ – Внуково" приземлился в аэропорту Волгограда из-за пассажира, который нарушил правила поведения на борту воздушного судна", — сказал собеседник, уточнив, что мужчина курил. Внеплановая посадка в Волгограде была совершена в 18.21 мск. В 19.02 мск самолет вылетел в пункт назначения. Курильщик был снят с рейса.

Седьмого декабря самолет авиакомпании "Победа" Санкт-Петербург — Нальчик внепланово приземлился в аэропорту Волгограда из-за жителя Ленинградской области, который курил во время полета. Задержка рейса составила около часа. Спустя десять дней, 17 декабря, в Волгограде внепланово сел самолет той же авиакомпании, летевший из Магаса в Москву. Задержка рейса из-за курильщика составила около 50 минут. 21 декабря самолет "Санкт-Петербург – Нальчик" также сел Волгограде по причине курения пассажира на борту.

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