Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом

30 декабря 2017 13:43 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством и Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

В поздравлении Путин, в частности, высказал убежденность, что "в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы".

Российский лидер отметил важность того, что основой для развития отношений между Москвой и Вашингтоном должны стать принципы равноправия и взаимного уважения.

"Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу", – подчеркнул он.

Сейчас отношения Москвы и Вашингтона переживают один из самых тяжелых кризисов за всю историю. Так, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию, а именно ту позицию, которую США занимает в отношении России, одним из главных разочарований уходящего года.

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