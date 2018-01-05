В Якутске у дорог расставили манекены школьников

5 января 2018 20:11 (UTC+04:00)

В Якутске у дорог расставили манекены школьников, будто бы собирающихся перейти проезжую часть: по задумке полицейских, это сделано для борьбы с водителями-лихачами, сообщается на сайте регионального управления МВД, передает РИА Новости.

Изображения при этом реалистичны, фигуры вполне можно принять за настоящих школьников. Кроме того, маленькие дети-якуты "обозначены" световозвращающими элементами.

"Такие меры предпринимаются Госавтоинспекцией республики, чтобы привлечь внимание водителей транспортных средств вблизи образовательных учреждений. Именно здесь ежедневно проходят сотни детей, направляясь на занятия и возвращаясь после них домой", - говорится в релизе.

"Манекены, благодаря световозвращателям и яркой одежде, заметны издалека. Завидев фигуру ребенка у пешеходного перехода, водители снижают скорость, а, значит, снижается и вероятность наезда", - заключают в полиции.

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Azernews Newspaper
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