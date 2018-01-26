Лавров и Де Мистура обсудили подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии

26 января 2018 19:21 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по телефону обсудил со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой подготовку конгресса сирийского национального диалога в Сочи, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве в пятницу, передает РИА Новости.

"26 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии де Мистурой. В ходе беседы подробно обсуждалась подготовка конгресса сирийского национального диалога, открывающегося 29 января в Сочи", - сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что с российской стороны было вновь подтверждено особое значение этого мероприятия для активизации успешного продвижения политического урегулирования сирийского кризиса в полном соответствии с параметрами, закрепленными в резолюции СБ ООН 2254.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет предоставлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.

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