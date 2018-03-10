Путин: В США есть те, кто мешают Трампу нормализовать связи с РФ

Президент России Владимир Путин считает, что американский лидер Дональд Трамп настроен на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой, но есть силы, которые ему мешают. Об этом глава российского государства заявил в интервью телеканалу NBC, отрывок из которого был опубликован в пятницу на его сайте, передает ТАСС.

Говоря об отношениях между США и РФ, Путин, слова которого приведены в переводе на английский язык, отметил: "Не мы навесили на вас ярлык врага. Вы на парламентском уровне, на уровне Конгресса, приняли решение и включили Россию в список ваших врагов".

"Почему вы так поступили? Разве мы ввели санкции против США? США ввели санкции против нас", - заключил президент РФ.

Путин выступил за нормализацию отношений между государствами. "Послушайте, давайте спокойно сядем, поговорим и разберемся, - подчеркнул он. - Я считаю, что действующий президент хочет сделать это, но есть силы, которые не дают ему это сделать".

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