Песков: РФ и Саудовская Аравия поддерживают контакты по сотрудничеству на энергорынках

28 марта 2018 13:52 (UTC+04:00)

РФ и Саудовская Аравия поддерживают контакты по вопросам взаимодействия на энергорынках.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Российско-саудовские контакты на различных уровнях - на экспертном и на высшем уровнях, весьма активно развиваются, и в ходе этих контактов обсуждаются различные сферы сотрудничества и взаимодействия, включая взаимодействие на энергетических рынках", - сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал опубликованное в ряде СМИ заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, о том что королевство рассчитывает договориться с Россией и странами ОПЕК о долгосрочном сотрудничестве в сфере нефтедобычи и экспорта на срок в 10-20 лет.

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