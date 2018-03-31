СМИ: Досмотр самолета "Аэрофлота" не связан с расследованием дела Скрипаля

Досмотр самолета "Аэрофлота", который был произведен в пятницу сотрудниками пограничной службы и таможни в лондонском Хитроу, не был связан с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом газете The Daily Telegraph заявили источники в британском правительстве, передает РИА Новости.

Как сообщает издание, они отметили, что досмотр был обычной проверкой воздушного средства, прибывающего рейсом из "страны высокого риска".

Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, что власти Великобритании без предъявления причин провели осмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что подобные действия "абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров".

Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав, в частности, аналогичное количество сотрудников британского посольства.

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