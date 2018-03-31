Число фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове будет расти

Следствие предполагает задержание новых фигурантов по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 64 человека. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, об этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших и пострадавшими при пожаре, передает ТАСС.

"Следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, - круг лиц будет расширяться", - сказал Бастрыкин. Он добавил, что проверяются все без исключения версии причин пожара, в том числе озвученные в средствах массовой информации.

Председатель СК России заверил, что "расследование проводится наиболее компетентными специалистами, работа следственной группы ведется в круглосуточном режиме, все это - с целью установления каждого, чье преступное действие либо бездействие привели к человеческим жертвам".

Бастрыкин добавил, что СК может потребовать выдачи совладельца ТЦ "Зимняя вишня" Дениса Штенгелова у Австралии, где в данный момент находится бизнесмен. Это произойдет в случае, если СК найдет основания для привлечения Штенгелова к уголовной ответственности. "Мы оцениваем его роль и будем добиваться все-таки возможности допросить его, по меньшей мере допросить. Если мы усмотрим какие-то основания для привлечения к уголовной ответственности его, как собственника, который должен нести ответственность, и найдем для этого основания, будем добиваться его выдачи для того, чтобы он предстал перед российским судом", - заявил глава СК.

Как сообщалось ранее, рассматривается несколько версий пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.

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