В Кремле назвали темы переговоров Путина и Роухани в Анкаре

2 апреля 2018 13:42 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Турцию, который пройдет 3-4 апреля, встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани, лидеры рассмотрят вопросы отношений двух стран и международной повестки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Состоится беседа Владимира Путина с Хасаном Роухани, в ходе которой будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки дня", — говорится в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия не имеет отношения к "делу Скрипаля" - Песков
Россия 14:02
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан
Россия 13:51
МИД РФ возмущен выдачей Чехией россиянина Никулина в США
Россия 13:44
Лавров рассказал о перспективах военного сотрудничества России и Бангладеш
Россия 13:34
Россия направила в ОЗХО список вопросов по делу Скрипаля
Россия 13:05
Пресс-секретарь посольства США в РФ попала в число выдворяемых дипломатов
США 12:36
Telegram назвал технически невозможной передачу ключей шифрования
ИКТ 12:22
МИД РФ рекомендует россиянам в Тель-Авиве избегать мест скопления людей
Россия 11:28
Таджикистан запрещает полеты четырем российским компаниям
Таджикистан 10:44
Начальник полиции высоко оценил уровень безопасности в Иране
Общество 10:33
Кыргызстан купит у России новые самолеты
Бизнес 09:52
Япония нарастила закупку нефти из России
Энергетика 09:38
Культурный диалог между Азербайджаном и Россией связал стратегических партнеров крепче официальных договоренностей – российские эксперты
Политика 1 апреля 21:09
США блокируют финансирование проектов в Иране после СВПД - австрийский банк
Экономика 1 апреля 18:42
При землетрясении в Иране пострадали 38 человек
Общество 1 апреля 17:02
Иран будет закупать в Азербайджане электроэнергию
Энергетика 1 апреля 14:26
На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4
Общество 1 апреля 13:19
В Москву прибыл первый самолет с высланными из США российскими дипломатами
Россия 1 апреля 12:14