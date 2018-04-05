Путин заявил о готовности России вложить 1,5 млрд евро в объекты к Экспо-2025

5 апреля 2018 20:20 (UTC+04:00)

Россия в случае победы заявки Екатеринбурга на организацию Всемирной универсальной выставки Экспо-2025 готова направить порядка полутора миллиардов евро на строительство необходимых объектов, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает агентство "Интерфакс".

"Приблизительная стоимость возведения объектов - мы планируем, она будет где-то 1,5 млрд евро. Средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов", - сказал Путин в четверг на встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

"Планируем, что частично мы сможем погасить эти расходы за счет деятельности самих выставочных площадей, а частично эти средства будут получены за счет привлечения частных компаний, заинтересованных в участии в этой работе", - отметил он.

Он добавил, что, в случае успеха российской заявки под выставочные территории будет дополнительно выделено до 500 гектаров земли в Екатеринбурге. Кроме того, по его словам, в Екатеринбурге планируется развернуть программу по улучшению городской среды.

"Если все это произойдет, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 млн человек", - сказал российский лидер.

Он отметил, что у России "большой, хороший опыт проведения международных мероприятий такого масштаба". "Мы сейчас завершили практически подготовку к Чемпионату мира по футболу. В начале этой работы мы приняли федеральный закон, который структурировал всю работу в плане подготовки Чемпионата мира. Мы готовы в случае положительного решения по Екатеринбургу принять такой же федеральный закон, который разработаем вместе с организаторами для того, чтобы вся эта работа была структурирована и приняла бы системный характер", - сообщил Путин.

Президент также отметил, что РФ предлагает программу участия в выставке представителям развивающихся экономик, и готова взять на себя значительную часть расходов, связанную с этим участием.

В январе вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия-24" сообщал, что Россия в случае проведения Экспо-2025 сделает из Екатеринбурга "умный город" (smart-city).

Концепция "умного города" предполагает интеграцию информационных и коммуникационных технологий, а также интернета вещей для управления городом и улучшения качества жизни в нем.

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Azernews Newspaper
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