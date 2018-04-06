Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Сирии и заявил о важности диалога между Парижем и Москвой, передает РИА Новости.

"Президент республики утром 6 апреля провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали ситуацию в Сирии", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон подчеркнул, что "важно положить конец военной эскалации, наблюдавшейся в последние месяцы, чтобы позволить обеспечить защиту гражданского населения". Также французский лидер отметил важность возобновления переговоров по инклюзивному политическому переходу и "противодействие любому возрождению ИГ в регионе".

"Он призвал Россию в полной мере использовать свое влияние на сирийский режим в этом контексте. Он пожелал, чтобы регулярный и взыскательный диалог между Франции и Россией позволил в ходе грядущих двусторонних обменов решительным образом продвигаться в сторону согласованного решения по Сирии", — сообщили в администрации Макрона.

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