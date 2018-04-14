Жертвами ДТП в Вологодской области России стали 13 человек

Количество жертв аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Вологодской области возросло до 13, передает Интерфакс со ссылкой на осведомлённый источник.

"По предварительным данным, скончались 13 человек", - сказал собеседник агентства.

Интерфакс не располагает официальным подтверждением этой информации. Ранее МВД подтвердило гибель семи человек в автокатастрофе. Проводится проверка.

По информации источника, ДТП произошло под Череповцом. "По предварительным данным, водители грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Вологодской области под Череповцом не смогли благополучно разъехаться и столкнулись", - сказал собеседник агентства.

Правительство Вологодской области объявило 14 апреля траур в связи с ДТП.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.