Жертвами ДТП в Вологодской области России стали 13 человек

14 апреля 2018 00:55 (UTC+04:00)

Количество жертв аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Вологодской области возросло до 13, передает Интерфакс со ссылкой на осведомлённый источник.

"По предварительным данным, скончались 13 человек", - сказал собеседник агентства.

Интерфакс не располагает официальным подтверждением этой информации. Ранее МВД подтвердило гибель семи человек в автокатастрофе. Проводится проверка.

По информации источника, ДТП произошло под Череповцом. "По предварительным данным, водители грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Вологодской области под Череповцом не смогли благополучно разъехаться и столкнулись", - сказал собеседник агентства.

Правительство Вологодской области объявило 14 апреля траур в связи с ДТП.

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