Встреча Минфина РФ с инвесторами в Вашингтоне прошла с упором на санкции

21 апреля 2018 11:48 (UTC+04:00)

Встреча Минфина РФ с инвесторами на полях весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка была посвящена санкционной тематике. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

"Мы провели встречу с инвесторами. Инвесторов интересовала ситуация в России, санкции, как мы на них будем реагировать, как взаимодействовать с санкционными предприятиями, как мы будем строить свою финансовую и бюджетную политику, в том числе долговую, в этих условиях. В этот раз добавилось больше санкционной тематики", - сказал министр. Он пояснил, что на встрече присутствовали в основном американские инвесторы.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям Минфина, активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию. Рестрикции коснулись "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". В черные списки также попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

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