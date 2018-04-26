Россия и Китай призвали участников СВПД придерживаться договоренностей

26 апреля 2018 17:58 (UTC+04:00)

Россия и Китай в совместной инициативе, представленной на втором подготовительном комитете по подготовке конференции ДНЯО 2020, предложили странам Договора о нераспространении ядерного оружия поддержать призыв к участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тщательно придерживаться договоренностей и полностью выполнять свои обязательства.

"Страны-участницы ДНЯО… подчеркивают срочную необходимость для всех сторон СВПД тщательно придерживаться и полностью выполнять свои обязательства по договору, а также для стран-участниц ДНЯО поддержать реализацию СВПД, в том числе воздерживаться от действий, которые подрывают обязательства в рамках СВПД", — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Как ранее отмечали представители российской делегации, документ использует язык резолюции СБ ООН 2231 и СВПД. Москва и Пекин открыты к конструктивным предложениям по дополнению текста. Инициативу уже поддержал Казахстан.

В документе, в частности, странам ДНЯО предлагается выразить свою поддержку всеобъемлющему и эффективному выполнению СВПД в рамках резолюции СБ ООН 2231. Также предлагается признать, что СВПД внес значительный вклад в укрепление глобальной архитектуры нераспространения и международной безопасности, его заключение продемонстрировало, что вопросы нераспространения могут быть решены только дипломатическим путем в соответствии с ДНЯО.

Также предлагается отметить важную и независимую роль МАГАТЭ в работе по верификации и мониторингу иранской ядерной программы, а также приветствовать постоянные заверения гендиректора МАГАТЭ о том, что Иран полностью выполняет свои обязательства в рамках СВПД. Кроме того, Китай и Россия предлагают государствам поддержать роль совместной комиссии по СВПД.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

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