Россия и Иордания продолжат сотрудничество по Сирии с участием США

3 мая 2018 14:30 (UTC+04:00)

РФ и Иордания договорились продолжать сотрудничество по Сирии в трехстороннем формате с участием США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг на переговорах с иорданским коллегой Айманом Сафади, передает РИА Новости.

"И Россия, и Иордания исходят из необходимости нацеливать все усилия, предпринимаемые по завязыванию межсирийского диалога, на выполнение задач, поставленных в резолюции 2254 СБ ООН. Мы сотрудничаем в рамках астанинского процесса, где Иордания участвует в качестве наблюдателя, и конечно же мы взаимодействуем по поддержанию режима зоны деэскалации на юго-западе Сирии вблизи границы с Иорданией. И мы сегодня договорились продолжать сотрудничество по этой важной теме как на двусторонней основе, так и в формате трехстороннего — с участием американского мониторингового центра", — заявил министр.

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