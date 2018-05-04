МИД РФ: США блокируют доступ на шесть объектов недвижимости России

Американские власти блокируют доступ на шесть объектов недвижимости в США, являющихся собственностью России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Российскую сторону не пускают уже на шесть объектов недвижимости в США. Напомню: они являются собственностью РФ. Это два дома в Сан-Франциско, по одному в Вашингтоне и Сиэтле, а также загородные комплексы нашего посольства и постоянного представительства при ООН", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, "такого нарушения собственных же законов Вашингтоном в истории российско-американских отношений не было никогда". Она также отметила, что РФ отказали в возможности провести праздничные мероприятия по случаю Дня Победы на отобранных у РФ в конце 2016 года базах отдыха вблизи Вашингтона и Нью-Йорка, где они традиционно проводились российскими дипломатами с участием коллег из стран СНГ и американскими гостями.

"То, что происходит — это просто фактический отказ от гарантий незыблемости права собственности, которым всегда гордились США,… это забвение памяти просто нашего братства по оружию во Второй мировой войне, это, конечно, речь идет о надругательстве над государственными символами России на фоне массированной русофобской пропаганды, не говоря уже о таких явлениях, как акты агрессии в отношении суверенных государств и так далее, и так далее. Что-то сломалось в американской демократии", — добавила Захарова.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.