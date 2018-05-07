Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра

7 мая 2018 15:58 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает ТАСС.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции РФ президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Медведеву - 52 года. Последние шесть лет он возглавлял правительство РФ. До этого четыре года он работал на посту президента России.

7 мая правительство в полном составе, как того требует Конституция России, сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. Согласно Основному закону, не позднее двух недель с даты отставки глава государства должен внести в Государственную думу предложение о кандидатуре нового главы кабмина, которое нижняя палата парламента обязана рассмотреть в течение недели. 4 мая первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил ТАСС, что депутаты могут рассмотреть это предложение уже 8 мая на своем пленарном заседании, если кандидатура к этому времени уже будет внесена.

Представляет кандидатуру премьера сам глава государства или его полномочный представитель в Госдуме. Предполагается, что на таком заседании кандидат на должность председателя правительства представляет Госдуме программу основных направлений деятельности будущего правительства РФ. Перед обсуждением кандидат отвечает на вопросы депутатов в течение времени, определенного Госдумой, но не свыше 30 минут. После этого представители фракций высказываются за выдвинутую кандидатуру или против нее. Решение парламентариев считается принятым, а согласие на назначение премьера данным, если за него проголосовало большинство депутатов.

Не позднее, чем через неделю после этого, глава кабинета министров представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предлагает кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Парвиз Шахбазов: Создание энергокоридора Иран-Азербайджан-Грузия – один из наших приоритетов (Эксклюзив)
Энергетика 16:16
Глава МИД Франции: Изоляция России не пойдет на пользу ни Москве, ни Западу
Россия 15:34
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 15:27
В МИД России прокомментировали подготовку к саммиту КНДР-США
Россия 15:00
Новак: Россия в мае может выполнить обязательства по сокращению добычи нефти на 100%
Энергетика 14:41
Меркель проведет переговоры с Путиным
Европа 14:14
Замглавы социал-демократов ФРГ: Экономические санкции против РФ не достигли своей цели
Европа 13:57
Путин назвал приоритетные задачи государства
Россия 13:42
Путин официально вступил в должность президента России
Россия 13:31
Названы рынки сбыта азербайджано-российского фармзавода
Бизнес 13:03
В Кремле началась церемония инаугурации Путина
Россия 12:49
Россия представит в Иордании тяжелую огнеметную систему "Солнцепек"
Россия 12:00
Глава AmCham объяснил, почему США отсрочили санкции против "Русала"
США 10:36
Нетаньяху заявил об особенности предстоящей встречи с Путиным
Израиль 10:07
Туристы из России и Украины пострадали при ДТП в Турции
Турция 6 мая 16:53
Чавушоглу: Анкара отменит визовый режим с Россией
Турция 6 мая 13:30
Михаил Леонтьев: Армяне, прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом
Армения 6 мая 05:17
Нетаньяху 9 мая посетит Москву с рабочим визитом
Израиль 5 мая 21:17