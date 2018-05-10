МИД РФ: Действия США в отношении сделки с Ираном разрушительны

10 мая 2018 20:27 (UTC+04:00)

Действия США в отношении сделки с Ираном разрушительны, нужно искать возможности, чтобы избежать деструктивных последствий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Надо сейчас найти формы, как избежать деструктивного, разрушительного воздействия американских решений на эту важнейшую договоренность — во всех смыслах. И в экономической сфере, и в нераспространенческой она служит хорошую службу. Иранцы это тоже понимают, они нам это подтвердили", — сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-24".

В четверг Рябков провел консультации в Тегеране с замглавы иранского МИД Аббасом Аракчи.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций против Ирана, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

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