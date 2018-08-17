Шойгу обсудил с главой минобороны Турции тему безопасности в Сирии

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили на переговорах в Москве в пятницу актуальные темы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество, передает ТАСС.

"Особое внимание было уделено обсуждению вопросов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращение беженцев", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Кроме того, в ходе переговоров "были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции".

"Встреча прошла в конструктивном ключе", - заявили в Министерстве обороны России.

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