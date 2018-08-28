Роскомнадзор прокомментировал возможность возобновления работы Telegram в России

28 августа 2018 16:11 (UTC+04:00)

Роскомнадзор не планирует встречаться с руководством Telegram, полагает, что все вопросы по возобновлению работы в России мессенджер должен решать с ФСБ, сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

Во вторник стало известно, что Telegram изменил правила конфиденциальности, согласившись по решению суда выдавать спецслужбам информацию об отдельных пользователях, заподозренных в терроризме. Речь идет о раскрытии IP-адреса и номера телефона.

"Решение Таганского суда основывалось на требованиях ФСБ к ОРИ (организатору распространения информации), которые не были исполнены. Именно с ФСБ Telegram и должен решить все вопросы, предшествующие прекращению блокировки. Встреча с руководством Telegram не планируется", - сказал Жаров, отвечая на вопрос, считает ли он решение Telegram достаточным для возобновления работы мессенджера в России.

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, в Роскомнадзоре называли лукавством.

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