Шойгу оценил уровень отношений России и Китая

30 августа 2018 12:14 (UTC+04:00)

Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают динамично развиваться, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Ли Цзочэном.

"Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают динамично развиваться. Регулярные контакты лидеров наших стран служат ориентиром для развития стратегического партнерства, включая взаимодействие в оборонной сфере", — сказал министр.

Глава Минобороны отметил, что во время визита в Россию начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая уже провел содержательную беседу с начальником российского Генерального штаба генералом армии Валерием Герасимовым и принял участие в Совещании начальников генеральных вооруженных сил государств ШОС.

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