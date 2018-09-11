Россия, Иран и Турция намерены продолжать борьбу с терроризмом в Сирии

Прошедший в Тегеране саммит глав Турции, Ирана и России показал, что страны и далее будут прикладывать усилия для борьбы с терроризмом в Сирии, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза во вторник, передает РИА Новости.

"Выступления трех президентов в ходе саммита и их пресс-конференция, а также совместное заявление посылают международному сообществу чёткий сигнал: Россия, Иран и Турция готовы максимально энергично продолжать содействие окончательному уничтожению терроризма на сирийской земле, прекращению страданий гражданского населения, постконфликтному восстановлению страны, реальному продвижению политического процесса, который позволит самим сирийцам определить свое будущее", - сказал Небензя.

По его словам, "важно, что при этом странами-гарантами была вновь подтверждена приверженность суверенитету, единству, политической независимости и территориальной целостности Сирии как основы для всех своих действий в контексте данного кризиса".

Он напомнил, что "в Тегеране состоялось предметное обсуждение ситуации в Идлибе, где сконцентрированы десятки тысяч боевиков из "Джабхат ан-Нусры", ИГИЛ и других группировок, которые Совет Безопасности ООН как террористов объявил вне закона".

"В этом свете была выражена общая решимость России, Ирана и Турции полностью покончить с остатками терроризма на всей территории Сирии, угрожающими безопасности региона", - сказал глава российского постпредства.

"При этом максимальное внимание было уделено предотвращению жертв среди мирного населения. Шанс замирения для тех, кто готов к диалогу, не должен быть упущен. Рассчитываем, что этот призыв в Идлибе услышат", - заключил Небензя.

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