Путин прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

12 сентября 2018 11:59 (UTC+04:00)

Угроза отмены договоренностей между странами всегда существует, но это не значит, что не надо пытаться договориться, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном и переговоров США с КНДР, передает РИА Новости.

Модератор пленарного заседания Восточного экономического форума Сергей Брилев поинтересовался у Путина, есть ли угроза для договоренностей между США и КНДР, по аналогии с Ираном, в случае, если Вашингтон возьмет инициативу по переговорам на себя.

"Дело в том, что договаривались по Ирану тоже в основном американцы и иранцы. Мы только сопровождали, если уж по-честному раскрыть кухню, поддерживали этот процесс. И в основе — их договоренности. Поэтому, конечно, такие опасности всегда подстерегают нас, но это не значит, что не нужно ничего делать, не нужно идти вперед", — сказал Путин.

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