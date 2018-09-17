Владимир Путин: Отношения с Турцией развиваются энергично и позитивно

17 сентября 2018 16:48 (UTC+04:00)

Отношения РФ и Турции развиваются энергично и позитивно, это касается торговли, безопасности на международной арене, но есть и сложные вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

"Наши отношения развиваются весьма энергично и позитивно. Это касается торгово-экономических связей, они растут достаточно быстрыми темпами, объемы. Это касается нашего сотрудничества по линии безопасности, особенно в регионе и на международной арене в широком смысле. Вопросов очень много, причем есть и сложные вопросы. Я очень рад вас видеть для того, чтобы не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, но и поискать решения там, где их пока нет", — сказал Путин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новак: ОПЕК+ может обсудить увеличение добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки
Энергетика 17:19
Новак заявил, что Россия готова взаимодействовать с США по объему нефтедобычи
Энергетика 17:17
Популярный турецкий производитель одежды LC Waikiki выходит на рынок Узбекистана
Бизнес 16:51
Эрдоган анонсировал очень важное заявление по итогам встречи с Путиным
Турция 16:46
В Сочи началась встреча Путина и Эрдогана
Россия 16:08
МАГАТЭ и Россия подписали договор по транспортировке урана в Казахстан
Казахстан 15:08
Лента новостей
Новак: ОПЕК+ может обсудить увеличение добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки
Энергетика 17:19
Новак заявил, что Россия готова взаимодействовать с США по объему нефтедобычи
Энергетика 17:17
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявило тендер на поставку арматуры
Тендеры 17:15
Более 100 человек погибли в результате наводнений в Нигерии
Другие страны 17:14
Глава минобороны Азербайджана находится в зоне военных учений (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 17:10
Президент Македонии рассказал о развитии отношений с США
Европа 17:09
Узбекистан, среди стран Центральной Азии, самое привлекательное направление для поиска работы у граждан Турции
Бизнес 17:06
Доллар и евро показали рекордный рост к национальной валюте Узбекистана
Бизнес 17:06
В Азербайджане необходимо развивать производство тары для хурмы - Ассоциация
Бизнес 16:55