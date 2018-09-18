Россия, Турция и Иран продолжат переговоры по Идлибу, заявил Небензя

18 сентября 2018 22:12 (UTC+04:00)

Россия вместе с партнерами по астанинскому процессу — Турцией и Ираном — намерена и дальше искать решение ситуации в сирийском Идлибе с помощью переговоров, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

"Россия вместе с другими странами-гарантами астанинского процесса прилагала и продолжит прилагать большие усилия для того, чтобы ситуация вокруг Идлиба была урегулирована переговорным путем, а гражданское население не пострадало, о чем мы говорили всем нашим партнерам все это время", — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Он добавил, что "работа по поиску оптимального решения продолжится". "Кто бы что ни говорил – из зависти или попросту от бессилия – формат Астаны является работающим и эффективным механизмом. Благодарны нашим коллегам из Казахстана за вклад в его создание", — отметил дипломат.

Небензя сообщил членам Совбеза, что "ключевые элементы меморандума – сохранение зоны деэскалации и создание в ней демилитаризованной зоны, которая позволит вести сфокусированную работу по обеспечению устойчивого режима прекращения боевых действий".

"При этом подтверждается решимость продолжить бороться с терроризмом в Сирии во всех его формах и проявлениях. Бескомпромиссная и последовательная борьба с террористами остается в числе главных обязательств всех стран-членов ООН", — уточнил глава российской миссии.

Постпред заявил, что "в целом исходим из того, что ситуация "на земле" создает условия для подлинного политического процесса и это тоже во многом заслуга астанинской "тройки".

"Продолжим работу по содействию формированию Конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества. Задача – обеспечить запуск его работы в самое ближайшее время", — заключил Небензя.

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