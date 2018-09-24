Армия Израиля не согласилась с докладом Минобороны о сбитом Ил-20‍

ВВС Израиля не пытались спрятаться за Ил-20 ВКС России при выполнении операции в Сирии и своевременно предупредили о ней российских военных, заявили в израильской армии, передает РИА Новости.

Пресс-релиз опубликовали вскоре после заявления министерства обороны, в котором Россия возложила на Израиль ответственность за гибель самолета-разведчика с 15 членами экипажа. В нем руководство израильской армии призвало продолжать "деконфликтоционную" координацию с россиянами в ходе военных действий Сирии, которые в Тель-Авиве прекращать не намерены.

"Исчерпывающие, точные и фактические детали известны соответствующим профессионалам в российских вооруженных силах, и они ясно свидетельствуют, что деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время, как он используется последние два с половиной года, и ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом", — отмечается в заявлении.

Армия Израиля подчеркнула, что в момент, когда Ил-20 сбила сирийская зенитная ракета, израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве своей страны, завершив бомбардировку намеченных целей в провинции Латакия. Израильские данные о произошедшем передал российской стороне командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин, который прибыл в Москву в четверг.

С осени 2015 года между Россией и Израилем действует механизм коммуникаций, который позволяет оградить стороны от случайных столкновений и иных опасных инцидентов во время операция в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его союзников. В Израиле заверяют, что и в понедельник они оповестили российских военных о налете на Сирии значительно раньше, чем за минуту до начала налета, как утверждает Москва.

"Безопасность и благополучие российских военных, которые действуют в Сирии, — это центральный компонент при утверждении любой операции командованием Армии обороны Израиля и руководством страны. Армия обороны Израиля продолжит принимать для достижения этой цели все необходимые меры, как это было до сего дня", — отметили военные.

В Израиле назвали сохранение координации общим интересом для обоих государств, при этом подчеркнув, что не намерены отказываться от операций в Сирии.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать, согласно распоряжениям правительства страны", — отмечается в сообщении.

По словам израильской стороны, на атакованном ей объекте в Латакии хранилось оборудование для производства вооружений, которые Иран намеревался передать своим ливанским союзникам.

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