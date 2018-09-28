Лавров и глава МИД Сирии обсуждают ситуацию в Идлибе

Глава МИД России Сергей Лавров и его сирийский коллега обсуждают на встрече в Нью-Йорке ситуацию в Идлибе, передает РИА Новости.
"Я рад, что у нас есть эта возможность посмотреть, как развиваются наши отношения и как идет прогресс в развитии ситуации вокруг сирийского урегулирования", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, которая проходит на полях Генеральной ассамблеи ООН.
В свою очередь сирийский министр отметил, что "у нас есть важная тема для обсуждения - Идлиб".
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.