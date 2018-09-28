Лавров и глава МИД Сирии обсуждают ситуацию в Идлибе

28 сентября 2018 20:50 (UTC+04:00)

Глава МИД России Сергей Лавров и его сирийский коллега обсуждают на встрече в Нью-Йорке ситуацию в Идлибе, передает РИА Новости.

"Я рад, что у нас есть эта возможность посмотреть, как развиваются наши отношения и как идет прогресс в развитии ситуации вокруг сирийского урегулирования", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, которая проходит на полях Генеральной ассамблеи ООН.

В свою очередь сирийский министр отметил, что "у нас есть важная тема для обсуждения - Идлиб".

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