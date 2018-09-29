Сергей Лавров призвал мировое сообщество учиться искусству договариваться

29 сентября 2018 09:18 (UTC+04:00)

Глава МИД России Сергей Лавров призвал все государства мира вспомнить искусство договариваться, а такое поведение как, диктат и принуждение отправить "на свалку" истории, сообщает в субботу РИА Новости.

Выступая на Генеральной ассамблее ООН, Лавров обратил внимание на желание ряда западных государств сохранить за собой самопровозглашенный статус "мировых лидеров", затормозить необратимость объективного процесса формирования многополярности.

"Ради этого в ход идет все, включая политический шантаж, экономическое давление, грубую силу. В результате таких незаконных действий девальвируется международное право, на котором зиждется послевоенное устройство", — отметил Лавров.

По его словам, "нельзя допустить, чтобы на нынешнем этапе все мы оказались не на уровне высоких целей и принципов Устава ООН и обязательств отцов-основателей перед грядущими поколениями".

"Чтобы быть достойными их наследия, надо вспомнить искусство договариваться. Только на основе равноправия и взаимного уважения можно решать многочисленные проблемы современности. Диктат и принуждение, характерные для колониальной эпохи, следует раз и навсегда отправить в архив, а лучше — на свалку истории", — подчеркнул министр.

"Государственные деятели прошлого оставили нам в назидание немало напутствий, которые стали афоризмами. Приведу один, он принадлежит президенту Гарри Трумэну: "Великие нации лидируют силой примера, а не доминированием", — заключил Лавров.

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