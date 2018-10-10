Россия призвала США начать мирное урегулирование в Афганистане

США должны сосредоточить усилия на запуске мирного процесса в Афганистане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге в Коктебеле, передает РИА Новости.

Она сказала, что за 17 лет Америке так и не удалось справиться с угрозами терроризма, экстремизма и наркотрафика в Афганистане. "Напротив, эти угрозы только усиливались, можно сказать, уже превратились в головную боль для всего мира", - сказала она. Только за сегодняшний день в Афганистане погибли 35 сотрудников армии, полиции и минимум 19 местных жителей, сообщила Захарова. По ее мнению, "эти цифры лучше любых оценок характеризуют положение дел в стране".

"Единственный путь прекращения многолетнего конфликта в стране - это достижение общеафганского согласия политико-дипломатическими средствами… Нынешняя ставка Вашингтона на военную силу лишь множит врагов афганской власти и провоцирует рост экстремистских настроений в стране", - считает представитель МИД. "Мы категорически не приемлем такой подход и призываем американскую сторону сосредоточить усилия на запуске мирного процесса", - добавила Захарова.

Также Захарова напомнила о том, что 4 октября в Кандагаре, "по имеющимся сведениям, американский беспилотный летательный аппарат вновь нанес ошибочный ракетный удар, в результате которого были убиты четыре мирных жителя …,еще восемь человек получили ранения". Она отметила, что Москва надеется на проведение официального расследования по этому факту и то, что виновные понесут наказание.

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