Сбербанк запускает первую в России сеть виртуальных кинотеатров

20 декабря 2018 11:57 (UTC+04:00)

Оператор программы "Спасибо от Сбербанка" запускает первую в России сеть кинотеатров виртуальной реальности ImpulseVR, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Первые шесть кинотеатров с 72 персональными залами откроются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны декабре 2018 и начале 2019 года", - говорится в сообщении банка.

Как уточняется в нем, первый кинотеатр уже открылся в Москве в центре современного искусства "Марс". Сбербанк рассчитывает, что ImpulseVR станет крупнейшей сетью VR-кинотеатров в России и СНГ, и в настоящее время ведет переговоры о партнерстве с сетью торговых центров "Мега", сообщается в пресс-релизе.

Каждый кинотеатр ImpulseVR будет состоять из 9-20 залов, рассчитанных на одного человека и оборудованных вращающимися креслами и шлемами виртуальной реальности. Зрители смогут с помощью специальных контроллеров взаимодействовать с виртуальным пространством, развитие сюжетов фильмов будет зависеть от решений, которые принимает зритель, указывается в сообщении.

Как сообщается, эксклюзивный контент для сети будет создаваться студией Impulse Machine. Приобрести билеты в кинотеатры можно будет как за рубли, так и за бонусы банка "Спасибо". Сбербанк рассчитывает, что за первый год работы его VR-кинотеатры посетят более 130 тысяч человек.

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