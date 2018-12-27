В Москве изъяли более пяти тонн поддельной красной икры

Московские правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по производству поддельной лососевой икры, в которой в ходе исследований не обнаружили ДНК рыб, изъято около 5,5 тонны фальсификата, сообщается на сайте МВД России, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пресечена деятельность подпольного цеха по производству продукта, имитирующего красную икру. Мощность двух линий составляла 4-5 тысяч банок в день. Полицейскими из незаконного оборота изъято около 5,5 тонн фальсификата... Осуществлена проверочная закупка данной продукции, в образцах которой проведённым исследованием ДНК рыб не обнаружено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что готова продукция с логотипами известных производителей из Сахалинской области и Камчатского края поставлялась на продовольственные рынки Центрального федерального округа.

Сообщается, что в настоящее время фальсификат изъят из незаконного оборота. Задержаны пятеро работников цеха – граждан республик Средней Азии, нелегально находящихся на территории РФ, разыскивается организатор.

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