В Москве изъяли более пяти тонн поддельной красной икры

27 декабря 2018 14:16 (UTC+04:00)

Московские правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по производству поддельной лососевой икры, в которой в ходе исследований не обнаружили ДНК рыб, изъято около 5,5 тонны фальсификата, сообщается на сайте МВД России, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пресечена деятельность подпольного цеха по производству продукта, имитирующего красную икру. Мощность двух линий составляла 4-5 тысяч банок в день. Полицейскими из незаконного оборота изъято около 5,5 тонн фальсификата... Осуществлена проверочная закупка данной продукции, в образцах которой проведённым исследованием ДНК рыб не обнаружено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что готова продукция с логотипами известных производителей из Сахалинской области и Камчатского края поставлялась на продовольственные рынки Центрального федерального округа.

Сообщается, что в настоящее время фальсификат изъят из незаконного оборота. Задержаны пятеро работников цеха – граждан республик Средней Азии, нелегально находящихся на территории РФ, разыскивается организатор.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку оштрафованы продавцы пяти магазинов (ФОТО)
Происшествия 26 декабря 15:58
История этого российского музея началась с азербайджанского ковра – интервью (ФОТО)
Культура 26 декабря 13:32
Танцоры Азербайджана стали победителями WDSF International в Москве (ФОТО)
Культура 25 декабря 14:40
В Азербайджане из оборота изъято свыше 3,5 тыс. поддельных манатов
Происшествия 24 декабря 17:15
Жителей Москвы призвали не украшать ели на природных территориях
Россия 22 декабря 10:14
В Москве прошел российско-азербайджанский молодежный форум (ФОТО)
Общество 18 декабря 17:09
Лента новостей
В ЗАО “AzerGold” состоялась презентация на тему добычи (ФОТО)
Бизнес 14:46
Баку в праздничном убранстве (Фотосессия)
Общество 14:39
Gulf Drilling Azerbaijan огласила планы по бурению скважин на 2019 год
Энергетика 14:31
СМИ: Сеул начнет составление графика объединения дорог с Пхеньяном в начале 2019 года
Другие страны 14:30
Узбекистан планирует увеличить экспорт текстиля до $7 млрд
Узбекистан 14:29
AccessBank завершил проект "UNEC Business English Conversation Club"(ФОТО)
Общество 14:28
СМИ: Нетаньяху попросил о сохранении спокойствия в Газе
Израиль 14:24
Reuters: Американским компаниям в январе могут запретить покупку оборудования Huawei и ZTE
США 14:13
В Сирии потратили более 100 млн долларов на восстановление инфраструктуры
Арабские страны 14:12