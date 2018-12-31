Владимир Путин прилетел в Магнитогорск

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, как передаёт Trend сообщает корреспондент РИА Новости.

Глава государства в понедельник экстренно вылетел в Челябинскую область, где рано утром прогремел взрыв газа в жилом доме.

Предполагается, что Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством региона.

Около 4.00 мск в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По последней информации МЧС, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы, судьба 35 неизвестна.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.