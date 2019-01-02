На Камчатке пепел от вулкана Шивелуч угрожает полету самолетов

2 января 2019 09:50 (UTC+04:00)

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил газопаровой шлейф с пеплом, который распространился на 85 километров к юго-востоку от исполина и угрожает полетам воздушных судов, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По видео и спутниковым данным, сильный газопаровой шлейф с пеплом на высоте 4,5 километра дрейфует на юго-восток от вулкана. Умеренная парогазовая активность вулкана продолжается. Активность может затронуть международные и низколетящие воздушные суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шлейф растянулся на 85 километров к юго-востоку от вулкана.

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