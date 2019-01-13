МИД отреагировал на закрытый брифинг японских дипломатов после переговоров

13 января 2019 21:29 (UTC+04:00)

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на планы японских дипломатов провести "бэкграудный брифинг" после запланированной встречи министров иностранных дел России и Японии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Завтра Сергей Лавров встретится в Москве с японским коллегой Таро Коно. Ожидается, что министры обсудят проблему мирного договора.

Захарова рассказала, что японская сторона разослала приглашения представителям различных СМИ на закрытый брифинг на завтрашний вечер. Представитель МИД подчеркнула, что вопросы двусторонних отношений двух стран в любом случае поднимут на пресс-конференции Лаврова в среду.

"Но сам подход - сначала создать дестабилизирующую информационную обстановку, <…> вбросить пару фейков, затем закрыть пресс-конференцию и в этот же день провести бэкграундный брифинг - это сильно", - возмутилась она в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

МИД также выразил удивление просьбой японских коллег отказаться от проведения совместной пресс-конференции по итогам переговоров. В ведомстве отметили противоречивость подхода Токио к диалогу с Москвой.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Токио претендует на Южные Курилы. Однако он подчеркнул, что возможная передача островов не предполагает выселения россиян. Кроме того, японская сторона намерена предложить отказаться от взаимных претензий на компенсации, связанных с четырьмя островами Курильской гряды, которые Токио называет "северными территориями".

После подобных высказываний японского посла Тоехиса Кодзуки вызвали в российский МИД. Дипломату напомнили, что подобные заявления искажают суть соглашений России и Японии. В пятницу в ведомстве также отметили, что ключевым фактором в заключении мирного договора между странами является признание Токио итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над Южными Курилами.

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