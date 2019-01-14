Электробусы начали перевозить пассажиров на востоке Москвы

14 января 2019 15:22 (UTC+04:00)

Электробусы начали перевозить пассажиров на маршруте №83 на востоке Москвы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее машины курсировали только на маршрутах №73, 76, 80, 649, проходящих в Северо-Восточном административном округе Москвы.

"В понедельник, 14 января, электробусы вышли на маршрут № 83, который проходит на востоке Москвы от Уссурийской улицы до станции метро "Преображенская площадь". Всего на этой линии работают 6 электробусов. Маршрут №83 стал пятым по счету, где курсирует транспорт нового поколения", - сказал на запуске машин заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, сегодня на маршрутах в Москве курсируют более 40 электробусов, с начала работы они перевезли свыше 930 тысяч пассажиров. "Это транспорт будущего, это импульс для развития всего отечественного машиностроения. Москва - это крупнейший заказчик, и мы уверены, что со временем многие города России, а вполне возможно, и Европы, будут закупать только наши электробусы", - отметил он, добавив, что правительство Москвы и российская промышленность лидируют по производству и внедрению электробусов.

Ликсутов сообщил, что электробусы успешно переносят московскую зиму. В морозные дни не было зафиксировано не одной крупной поломки. "Многие не верили, что электробусы будут успешно работать зимой, однако они вполне справляются с перевозкой в морозные дни - инновационный транспорт работает штатно. Коэффициент выпуска электробусов на маршруты составляет 0,9-0,95%, для троллейбусов этот показатель в настоящее время равен 0,75-0,8%. Если транспорт выдерживает работу в московскую зиму, он поедет везде", - сказал заммэра.

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