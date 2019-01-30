В Кремле прокомментировали сообщения о беседе Путина и Трампа без переводчика на G20

Кремль не считает своим делом комментировать вопрос о том, присутствовал ли американский переводчик во время беседы президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - на полях саммита Группы двадцати (G20) в Аргентине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На полях саммита у Путина было огромное количество эпизодического общения в кулуарах, что называется, "на ногах". Совершенно не наше дело, кто там был и кто там не был со своим переводчиком. С президентом Путиным его переводчик находится постоянно - вот это наше дело и здесь у нас полная стабильность и полный порядок. Вот все, что я могу сказать на этот счет", - подчеркнул Песков, комментируя публикацию газеты Financial Times о том, что лидеры России и США пообщались на G20 без участия американского переводчика.

В целом, говоря о подобных публикациях в западной прессе, Песков отметил, что "истерия СМИ как правило бывает необоснованной". "Тем более, во всех эпизодах, которые касаются президента Трампа, налицо абсолютно, действительно, истеричный подход, который не опирается как правило на что-то реальное", - заметил представитель Кремля.

Газета Financial Times во вторник вечером сообщила со ссылкой на источник, что Путин и Трамп на саммите в Буэнос-Айресе (30 ноября - 1 декабря 2018) около 15 минут проговорили без американского переводчика, который мог бы делать заметки, касающиеся содержания состоявшейся беседы. По данным издания, двое лидеров провели неформальную приватную беседу в театре Колон, когда гости проходившего там мероприятия уже начали расходиться. Трампа сопровождала только его супруга Меланья, а Путина - его переводчик. Таким образом, с американской стороны не было никого - ни переводчика, ни помощника президента - кто мог бы стенографировать беседу, документально подтверждая ее содержание.

После встречи Трампа и Путина в Хельсинки в июле прошлого года члены Демократической партии США потребовали, чтобы переводчик, присутствовавший на переговорах американского и российского президентов, дал показания в Конгрессе США и раскрыл подробности беседы двух лидеров. Впоследствии от демократов поступали требования допросить и тех переводчиков, которые присутствовали на других встречах двух лидеров, проходивших в формате тет-а-тет. Критики главы Белого дома утверждают, что Трамп скрывает подробности своих встреч с Путиным.

Изначально у Путина и Трампа планировалась полноценная встреча на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе, однако во время перелета в аргентинскую столицу американский президент на своей странице в "Твиттере" написал, что принял решение отказаться от переговоров с российским коллегой в связи с инцидентом в Керченском проливе. Тем не менее, Путин и Трамп провели краткий разговор на полях форума.

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