Чижов заявил, что Россия и ЕС адаптируют соглашение о сотрудничестве после Brexit

Россия и Евросоюз будут адаптировать cоглашение о партнерстве и сотрудничестве к новым реалиям после выхода Великобритании из ЕС. Об этом заявил в интервью ТАСС постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, передает Trend.

"Что касается наших отношений с ЕС, то каким бы ни был Brexit, урегулирование вопросов Евросоюза с Лондоном еще не означает урегулирование проблем Евросоюза, вытекающих из этого события, со всем остальным миром, - отметил Чижов. - Многие страны уже сейчас задаются вопросом, как существующие соглашения, в том числе имеющееся cоглашение между Россией и ЕС о партнерстве и сотрудничестве 1994 года и сопутствующие ему совместные документы, адаптировать к новым реалиям".

По словам дипломата, при расширении ЕС Москва и Брюссель каждый раз проводили переговоры, подписывали, потом ратифицировали протоколы о распространении действия соглашения о партнерстве и сотрудничестве на новых членов.

"Сейчас, видимо, протокол будет иного содержания, отражающий не расширение, а сужение Евросоюза. Но это не значит, что разработать протокол будет проще", - отметил он.

В качестве примера Чижов привел квоты на ряд товаров - металлов, минеральных удобрений, зерна, которые калькулировались из расчета 28 стран. "Соответственно, их надо пересчитывать с учетом выхода Великобритании, - обратил внимание собеседник агентства. - То же самое и у других торговых партнеров Евросоюза. С коллегами- постпредами я периодически обсуждаю данную тему, у нас схожие озабоченности".

Как отметил Чижов, Brexit - это в любом случае негативное развитие для Лондона и Брюсселя. "Цель всех предпринятых сторонами усилий заключается в минимизации негатива, а не в получении каких-то преимуществ, - сказал постпред РФ. - Преимуществ не получит ни та, ни другая сторона. Вопрос лишь в том, кто пострадает больше".

По мнению дипломата, выход Великобритании из ЕС без соглашения будет самым болезненным вариантом.

"Возникнут практические проблемы, поскольку минимум контактов так или иначе придется сохранять относительно таможенного режима, поддержания транспортных коммуникаций, - пояснил он. - В момент Brexit нельзя допустить, чтобы самолеты гражданской авиации падали с неба на землю, а паромы через Ла-Манш встали на якорь, поэтому какие-то договоренности будут".

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