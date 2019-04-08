Путин и Эрдоган обсудили С-400

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом тему поставок зенитно-ракетных комплексов С-400, а также другие текущие и перспективные проекты военно-технического сотрудничества двух стран, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической сфере, в частности, реализацию контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Речь также шла и о других текущих и перспективных проектах в рамках военно-технического сотрудничества", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и России о закупке С-400. В сентябре 2017 года в Москве подтвердили факт заключения контракта. Тогда же Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. США до сих пор предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400.

Совместное производство оружия

Путин также заявил, что Москва и Анкара могут выйти на совместную разработку и производство высокотехнологичной военной техники.

"Мы вполне можем выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники", - сказал он.

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