Матвиенко обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

18 мая 2019 00:22 (UTC+04:00)

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила тему Идлиба на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Тема Идлиба поднималась, я высказала тревогу, что продолжаются обстрелы российской базы со стороны Идлиба. Нас это не может не тревожить, мы не можем не отвечать", - заявила она журналистам.

По словам Матвиенко, Эрдоган, в свою очередь, высказал озабоченность, что в Идлибе не обеспечен режим прекращения боевых действий.

"Минобороны России и Турции после разговора президентов в полном контакте, принимают совместные меры, чтобы решить задачу", - сказала спикер СФ.

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