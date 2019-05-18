Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в России

18 мая 2019 23:37 (UTC+04:00)

Десять пассажиров автобуса получили травмы легкой и средней степени тяжести в результате технической неисправности транспортного средства в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По предварительной информации, около 19:50 мск в Калининском районе Санкт-Петербурга на пересечении проспекта Науки с улицей Бутлерова, вследствие технической неисправности автобуса "Нефаз" произошло падение пассажиров. Пострадало 10 человек - травмы легкой и средней степени тяжести", - отмечается в сообщении.

Рейсовый автобус следовал по маршруту №178. В момент аварии в нем находились 15 человек.

По факту происшествия проводится проверка.

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