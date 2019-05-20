Боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня

20 мая 2019 18:36 (UTC+04:00)

Боевики в воскресенье обстреляли сирийскую авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня (РСЗО), однако силы ПВО базы отразили эту атаку, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Минобороны РФ.

"Около 20:00 в воскресенье с территории Идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено шесть реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены", - сообщили в министерстве.

"Российскими средствами разведки данная установка РСЗО террористов была оперативно выявлена на западной окраине населенного пункта Кафер-Нобль провинции Идлиб. Точечным ударом ВКС России указанный объект террористов был уничтожен", - добавили в министерстве.

Также в военном ведомстве сообщили, что одновременно с обстрелом "с северного и северо-восточного направлений российскими средствами ПВО были обнаружены приближавшиеся к Хмеймиму два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) террористов". Дежурными силами ПВО российской авиабазы все БПЛА террористов были уничтожены на значительном удалении от авиабазы.

По данным военных, на авиабазе Хмеймим никаких разрушений и пострадавших нет, она продолжает функционировать в штатном режиме.

На авиабаза Хмеймим размещена авиационная группа ВКС России, участвующая в военной операции России в Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сирии двое военных погибли в результате обстрела боевиков
Арабские страны 19 мая 23:47
В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
Арабские страны 19 мая 12:21
В Сирии три военных получили ранения при обстреле со стороны боевиков
Арабские страны 19 мая 00:04
ПВО Сирии отразили атаку объектов, запущенных с Голанских высот
Арабские страны 18 мая 00:03
В лагере беженцев аль-Холь в Сирии находятся около 73 тысяч человек
Арабские страны 17 мая 18:41
В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
В мире 17 мая 13:12
Лента новостей
В Чаде более 20 человек погибли в результате межэтнических столкновений
Другие страны 18:52
Хуситы отвергли обвинения в запуске баллистической ракеты в сторону Мекки
Арабские страны 18:33
Узбекский "Нефтегазинвест" открывает тендер на поставку фильтрующих элементов
Тендеры 18:29
Почти 87% прибыли KEGOC было направлено на выплату дивидендов
Бизнес 18:28
Швейцарская компания намерена открыть лифтово-эскалаторный завод в Узбекистане
Бизнес 18:28
Налоги - основной источник поступлений в бюджет Казахстана
Финансы 18:28
Несколько районов Казахстана увеличат объем посева овощей
Экономика 18:28
Беларусь и Узбекистан разрешат свободные грузоперевозки для авто
Бизнес 18:28
В Узбекистане вводят больше 100 объектов на сумму в $3.2 млрд
Бизнес 18:28