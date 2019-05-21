Россия считает необходимым созыв Совместной комиссии по иранской ядерной сделке

21 мая 2019 22:03 (UTC+04:00)

Россия считает необходимым созыв Совместной комиссии по иранской ядерной сделке. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Увеличение производства низкообогащенного урана не означает, что Тегеран нарушил условия ядерной сделки, отметили в ведомстве. "МАГАТЭ было заранее предупреждено о предстоящих изменениях. Все установленные процедуры соблюдены, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Даже увеличив объемы производства, Иран остается в тех рамках, которые оговорены в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе )".

"Иными словами, ситуация не позволяет говорить о нарушении Ираном обязательств, взятых на себя в рамках всеобъемлющих договоренностей", - подчеркнули на Смоленской площади.

Россия рассчитывает, что Иран воздержится от новых шагов по приостановлению обязательств по ядерной сделке, добавили в министерстве.

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