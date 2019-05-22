В России ликвидировали двух боевиков, планировавших теракт

22 мая 2019 06:32 (UTC+04:00)

Двое бандитов, планировавших совершить теракт, нейтрализованы в Кольчугино Владимирской области во время контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на территории города Кольчугино Владимирской области в частном доме заблокированы бандиты, планировавшие совершить теракт. На территории города был введен режим КТО.

"Во Владимирской области проведена контртеррористическая операция... в ходе КТО в Кольчугино нейтрализованы двое бандитов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным оперативного штаба НАК, "они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей".

"На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература", - говорится в сообщении.

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