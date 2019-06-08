Босния и Герцеговина обсудила с "Газпромом" поставки по "Турецкому потоку"

8 июня 2019 19:46 (UTC+04:00)

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили возможность поставок в страну российского газа, говорится в сообщении компании, передает Trend со ссылкой РИА Новости.

Обсуждение состоялось в ходе рабочей встречи в рамках ПМЭФ.

Речь идет о поставках топлива, которое будет поступать по газопроводу "Турецкий поток". В начале января Додик заявлял на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Босния и Герцеговина рассчитывает на подключение к проекту. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал эту идею.

В 2018 году "Газпром" поставил в Боснию и Герцеговину 245 миллионов кубометров газа.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море. Он представляет собой две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Ввести газопровод в эксплуатацию планируют уже в конце этого года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.

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