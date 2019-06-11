Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе

11 июня 2019 08:04 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которого стороны отметили важность сохранения стабильности и безопасности в районе Персидского залива, сообщает пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года. Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях", - говорится в сообщении.

Как заявили в Кремле, при обмене мнениями по ситуации в Персидском заливе с обеих сторон отмечена важность сохранения стабильности и безопасности в этом районе. Телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

Также отмечается, что стороны условились о продолжении личных контактов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Производство автомобилей Aurus возглавил Адиль Ширинов из УАЗ
Россия 10 июня 22:10
Баку и Москва могут использовать возможности по конвергенции транспортных маршрутов - посол России
Бизнес 10 июня 17:37
Посол РФ: Азербайджан становится все более привлекательной страной для российских туристов
Бизнес 10 июня 17:30
Посол РФ: Россия и Азербайджан устраняют торговые барьеры в двусторонней торговле
Бизнес 10 июня 15:51
Узбекистан расширяет сотрудничество с иностранными партнерами
Бизнес 10 июня 14:41
Посол: Создается российско-азербайджанское СП по производству лекарств
Бизнес 10 июня 14:23
Лента новостей
Южная Корея передаст ООН $8 млн для оказания гуманитарной помощи КНДР
Другие страны 08:25
Неизвестный напал на полицейских в Сиднее
Другие страны 07:35
Falcon Heavy отправит на орбиту космический зонд на "чистом топливе"
Другие страны 07:21
Оглашены объёмы экспорта сырой нефти из Азербайджана в Турцию
Энергетика 07:00
"Пропавшая" картина да Винчи хранится на яхте саудовского принца
Арабские страны 06:23
Турецкие пилоты прекратили тренировки на F-35 на базе Люк в США
Турция 06:01
WSJ: убитый в 2017 году старший брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ
Другие страны 05:34
Египет добивается снятия с аукциона Christie's древней каменной головы статуи Тутанхамона
Другие страны 05:07
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники
Арабские страны 04:28